Notte horror a Londra: il Crystal Palace vince 3-0. A Firenze serve un miracolo

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Finisce male l’andata dei quarti di finale di Conference League per la Fiorentina. A Londra i viola sono stati sconfitti per 3-0 dal Crystal Palace, in virtù dei gol - entrambi nel primo tempo - di Mateta su calcio di rigore (piuttosto generoso, assegnato per fallo di Dodo) al 24’ e di Mitchell al 31’ con un tap-in vincente. Zero azioni da gol da segnalare per la squadra di Vanoli nel primo tempo che nella ripresa entra in campo più convinta e sfiora il gol del 2-1 in tre circostanze: prima al 50’ con un tiro centrale di Fabbian che si stampa sulla traversa, poi al 59’ con un colpo di testa di Gudmundsson troppo centrale e poi al 60’ con diagonale di Piccoli.

Nella parte finale di gara è però il Palace a sfiorare più volte il tris: prima con un colpo di testa di Sarr e poi con uno di Mateta entrambi finiti fuori. Tris che poi arriva al 91' con la rete di Sarr, abile a sfruttare di testa un cross dalla destra. A Firenze, dunque, la Fiorentina dovrà tentare una vera e propria impresa se vorrà provare a ribaltare questo punteggio e ad accedere in semifinale.