Vanoli: "Il rigore ci ha destabilizzato. Ma l'unica arrabbiatura l'ho avuta alla fine"

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, al termine della gara persa per 3-0 contro il Crystal Palace ha analizzato la gara sui canali di Sky Sport: "Sapevamo fosse una squadra forte fisicamente e tecnicamente, hanno sviluppato veramente bene nell'ultimo terzo di gara. Ci ha un po' destabilizzato il rigore, non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo siamo rientrati con grande personalità, ci è mancato il gol che poteva riaprire la sfida. L'unica arrabbiatura l'ho avuta nel finale, perché rischiavamo di prendere il quarto che avrebbe chiuso la gara".

Si aspettava un'altra prestazione?

"Abbiamo fatto sotto tanti punti di vista una grande partita di personalità, contro una squadra di Premier che ci fa capire cosa possiamo fare in prospettiva. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare per il campionato, dispiace solo non aver segnato perché un gol avrebbe tenuto più aperta la partita di ritorno".

Il pensiero alla lotta salvezza vi ha condizionato in Conference?

"Sicuramente, è inutile nasconderlo, era normale. Siamo stati bravi a tenerla aperta finora, mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita col gruppo completo perché avere più cambi avrebbe fatto la differenza. Ci hanno condannato gli episodi, ma devo dire che il secondo e soprattutto il terzo gol potevamo evitarli".