Conference, lo Shakhtar annienta l'AZ, Mainz batte Strasburgo: i risultati
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Amarissma la notte europea della Fiorentina, che cade per 3-0 sul campo del Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Nelle altre gare, dopo la vittoria con stesso risultato del Rayo Vallecano ai danni dell'AEK Atene (giocata alle 18:45), c'è un Mainz che batte per 2-0 in casa lo Strasburgo e avvicina a sé la semifinale, mentre lo Shakhtar Donetsk piega l'AZ Alkmaar per 3-0 e compie un passo ancora più grande verso il passaggio del turno.
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