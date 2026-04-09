Harrison fiducioso: "Abbiamo già visto cose folli: c'è il ritorno in casa nostra"
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Dopo il ko sul campo del Crystal Palace, ai microfoni di TNT Sports ha preso la parola Jack Harrison. L'esterno della Fiorentina, con dei trascorsi in Premier League, ha commentato così la sfida: "Avevo già giocato qua, uno stadio difficile e una squadra forte perché hanno grande qualità. Ma dobbiamo restare positivi, c'è la gara di ritorno a casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni".
Conclude poi, Harrison: "Loro sono stati organizzati in campo e noi abbiamo trovato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creando anche un paio di occasioni ma non siamo riusciti a segnare".
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