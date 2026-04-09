Ko con tre gol di scarto in Europa a eliminazione diretta: ai viola non accadeva da 10 anni
È stata un incubo la notte di Selhurst Park per la Fiorentina. Il Crystal Palace ha vinto per 3-0 e messo una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di Conference League. Una sconfitta pesante, con un passivo che i viola non subivano da più di tre anni.
Come ricorda infatti Opta, portale specializzato in statistiche, la Fiorentina ha perso con almeno tre gol di scarto nella terza competizione europea per la prima volta dal 15/09/2022 (0-3 ai gironi contro l’Istanbul Basaksehir); mentre in una fase a eliminazione UEFA non accadeva dal 25/02/2016 (0-3 vs Tottenham).
3 - La Fiorentina ha perso un match di Conference League con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 15/09/2022 (0-3 ai gironi contro l’Istanbul Basaksehir); in una fase a eliminazione UEFA non accadeva dal 25/02/2016 (0-3 vs Tottenham). Salita.— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 9, 2026
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