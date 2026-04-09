Mondiali: scelti i 52 arbitri per il torneo. Per l'Italia c'è il solo Mariani di Aprilia

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(ANSA) - ROMA, 09 APR - Maurizio Mariani, 44 anni, della sezione di Roma, é nel gruppo dei 52 arbitri selezionati per dirigere le 104 partite dei prossimi Mondiali di calcio. Scelti anche 88 assistenti (per l'Italia Daniele Bindoni e Alberto Tegoni) e 30 addetti al Var (Marco Di Bello). Le nomine, si legge in una nota, sono avvenute sulla base del principio Fifa "la qualità prima di tutto", tenendo conto anche della costanza delle prestazioni dimostrate dai candidati, nonché nelle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni. "Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni - ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa e presidente del Comitato Arbitrale -. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa.

Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio". "La selezione di sei ufficiali di gara donne conferma una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile", ha sottolineato Collina. (ANSA).