De Gea ammette: "Non andava preso il terzo gol. Ma abbiamo fatto un gran 2° tempo"

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Dopo la debacle per 3-0 sul campo del Crystal Palace, in diretta su Sky Sport è intervenuto David De Gea. Il capitano della Fiorentina è ripartito così dall'ultimo gol subito a Londra: "Prendere quel gol fa male. Ma il calcio è così, devi stare 95 minuti concentrato e sapevamo quanto fossero forti. Al ritorno dovremo fare di più per vincere fare qualcosa di meraviglioso".

Perché questa prestazione dopo un buon periodo?

"Non dobbiamo dimenticare che tre mesi fa eravamo in grossa difficoltà, ora facciamo molto meglio. Stiamo facendo cose importanti, anche se non sembra, perché era difficile da dove eravamo prima. Ma oggi abbiamo regalato trenta minuti, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo e se avessimo segnato sarebbe cambiato tutto. Non andava preso il terzo gol, ma abbiamo anche tanto tempo a disposizione: in campionato non dobbiamo retrocedere e c'è un ritorno da giocare".

Lei ha giocato tanti anni in Premier. Perché oggi è così più avanti della Serie A?

"Non lo so, la Premier è avanti alla Serie A ma hanno anche più soldi e strutture. Fanno le cose bene, noi oggi abbiamo sbagliato i primi trenta minuti e abbiamo subito due reti. Peccato perché abbiamo fatto un grande secondo tempo e se avessimo segnato sarebbe stato tutto diverso".