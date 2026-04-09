Cagliari: prosegue il ritiro in vista della Cremonese. Rientra anche Belotti

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(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - Prosegue il ritiro del Cagliari ad Assemini in vista della sfida salvezza di sabato alle 15 in casa contro la Cremonese. Da lunedì scorso, dopo la sconfitta con il Sassuolo, per i rossoblù allenamenti, pasti in gruppo e pernottamento al Centro sportivo per trovare la concentrazione giusta dopo quattro sconfitte consecutive. Giocatori in permesso dopo la seduta di ieri, poi questa mattina ritorno alla base di Assemini, questa volta sino al match di sabato. Contro i grigiorossi dell'ex Giampaolo non ci saranno Pavoletti, alle prese con un affaticamento al ginocchio, Idrissi e Felici. Ma Pisacane avrà a disposizione per l'attacco anche Belotti e Borrelli, che insieme a Kilicsoy si contendono un posto accanto ad Esposito. Con il conseguente possibile arretramento a centrocampo di Folorunsho, schierato per necessità come attaccante nelle ultime partite.

A centrocampo la tentazione del mister si chiama Mazzitelli per aiutare Gaetano in regia. Poi rimarrebbe un solo posto con il tecnico chiamato a scegliere tra Deiola, Adopo, Folorunsho e Sulemana. Dietro, dopo la squalifica, tutto fa pensare a un ritorno di Dossena nella linea con Zè Pedro e Mina. Sulle fasce conferme quasi certe per Palestra e Obert. Anche i tifosi hanno capito, dopo il crollo tra febbraio e aprile (due punti in otto partite), quanto la gara sia importante per la corsa salvezza: alla Unipol Domus si va verso il tutto esaurito.