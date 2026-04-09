Da Torino: continua la protesta del tifo granata, stadio deserto anche col Parma

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A distanza di un mese dall’ultima partita casalinga, il Torino torna a esibirsi davanti ai propri tifosi. Sabato, contro il Verona, però, al Grande Torino si prevede ancora un clima piuttosto insolito, nonostante una classifica decisamente più tranquilla. La vittoria sul Parma aveva dato slancio ai granata, seguita poi dalla trasferta a San Siro, dalla sosta per le nazionali e dal pareggio di Pisa che ha rafforzato il distacco dalla zona retrocessione: oggi il margine sul terzultimo posto è di nove punti.

Dati che descrivono una squadra più serena, ma che non bastano a riportare entusiasmo sugli spalti. La protesta degli ultras continua senza interruzioni. Le curve Maratona e Primavera – come riporta Tuttosport – hanno confermato lo sciopero del tifo e torneranno a sostenere la squadra solo in occasione del derby dell’ultima giornata. Una scelta netta, che non riguarda il rendimento della squadra ma la contestazione verso la gestione di Urbano Cairo, ormai in corso da tempo e intensificatasi negli ultimi mesi.

Resta da vedere quale sarà la reazione del resto dei tifosi. Nelle ultime gare interne, lo stadio si è spesso presentato con molti posti vuoti, con circa 5.000 spettatori, segnale chiaro di un malcontento diffuso. Il rischio è che anche contro Verona, Inter e Sassuolo si ripeta lo stesso scenario. Contro i nerazzurri, addirittura, si teme una presenza significativa di tifosi ospiti. Per questo la società ha attivato promozioni sui biglietti, cercando di riempire almeno in parte l’impianto. L’unica certezza, per ora, resta il derby: in quell’occasione - ultima giornata del campionato nel weekend del 23-24 maggio - la Maratona tornerà a farsi sentire. Fino ad allora, però, il silenzio continuerà a farsi notare.