La Fiorentina omaggia Raffaello Paloscia sui social: "Penna illustre"
C'è anche il cordoglio della Fiorentina tra i numerosi ricordi per Raffaello Paloscia, storico giornalista sportivo morto oggi alla veneranda età di 97 anni dopo una lunga carriera anche a raccontare le vicende del club viola.
Club che sui propri canali social ha scritto così: "La Fiorentina tutta si stringe intorno alla famiglia Paloscia ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Raffaello, penna illustre e tra i più grandi narratori della Fiorentina e di Firenze a cavallo tra '900 e anni 2000".
La Fiorentina tutta si stringe intorno alla famiglia Paloscia ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Raffaello, penna illustre e tra i più grandi narratori della Fiorentina e di Firenze a cavallo tra '900 e anni 2000.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 25, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati