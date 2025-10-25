Social

La Fiorentina omaggia Raffaello Paloscia sui social: "Penna illustre"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2022
di Redazione FV

C'è anche il cordoglio della Fiorentina tra i numerosi ricordi per Raffaello Paloscia, storico giornalista sportivo morto oggi alla veneranda età di 97 anni dopo una lunga carriera anche a raccontare le vicende del club viola.

Club che sui propri canali social ha scritto così: "La Fiorentina tutta si stringe intorno alla famiglia Paloscia ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Raffaello, penna illustre e tra i più grandi narratori della Fiorentina e di Firenze a cavallo tra '900 e anni 2000".