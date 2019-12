L. SCOLARI, Nuova proprietà ha bisogno di tempo

Il manager sportivo, Luca Scolari, accostato alla Fiorentina subito dopo l'arrivo di Commisso ha parlato così della nuova proprietà: "Bisogna lasciare del tempo alla nuova proprietà della Fiorentina, perché nessuno ha la bacchetta magica. Ogni situazione può avere idee e impostazioni differenti, mi auguro solo il bene per questa società e per i suoi tifosi, anche se l'inizio è preoccupante. Cambi dirigenziali? Non posso esprimermi, ero stato tirato in ballo in passato... Persone competenti ci sono già, se poi ne arriveranno altre sarà solo positivo".