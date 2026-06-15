Mondiale, alle 18 l'esordio della Spagna contro Capo Verde: Yamal e Williams in panchina

Mondiale, alle 18 l'esordio della Spagna contro Capo Verde: Yamal e Williams in panchinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:56News
di Redazione FV

Alle 18 ci sarà l'atteso esordio della Spagna, una delle nazionali accreditate alla vittoria finale, sicuramente favorita oggi contro Capo Verde. Ma in campo, almeno dal primo minuto, non ci saranno le due stelle Lamine Yamal e Nico Williams. La gara inaugura il gruppo H, che in nottata vedrà sfidarsi Arabia Saudita e Uruguay. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Spagna (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. CT: De La Fuente.

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Sidney Cabral, Lopes, Borges; Duarte, Pina; Mendes, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento. CT: Bubista