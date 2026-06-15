Mondiale, alle 18 l'esordio della Spagna contro Capo Verde: Yamal e Williams in panchina
FirenzeViola.it
Alle 18 ci sarà l'atteso esordio della Spagna, una delle nazionali accreditate alla vittoria finale, sicuramente favorita oggi contro Capo Verde. Ma in campo, almeno dal primo minuto, non ci saranno le due stelle Lamine Yamal e Nico Williams. La gara inaugura il gruppo H, che in nottata vedrà sfidarsi Arabia Saudita e Uruguay. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Spagna (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. CT: De La Fuente.
Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Sidney Cabral, Lopes, Borges; Duarte, Pina; Mendes, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento. CT: Bubista
Pubblicità
News
I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenzadi Mario Tenerani
Le più lette
1 I sogni ci sono, vediamo che succede... Udogie e Ruggeri idee vere, ma molto care. Norton-Cuffy al posto di Dodo si può fare. Paratici rientra oggi, giovedì la conferenza
Copertina
FirenzeViolaDalla Conference al mercato: Ounahi-Fiorentina, un flirt che potrebbe diventare concreto
Tommaso LoretoCresce l'attesa per le indicazioni sul prossimo anno. Commisso e Paratici rassicurano dagli States, ma sono i rumors di mercato a regalare le prime anticipazioni sull'anno che verrà
Pietro LazzeriniVendere gli invendibili: ecco perché servirà un miracolo. Carnevali alla Juventus può dare una mano alla Fiorentina. La prossima settimana verrà desecretato il dossier USA
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com