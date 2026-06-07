L'Italia vince 1-0 anche in Grecia in 10 per 30'. Ok Ndour, Comuzzo ko

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L'Italia del CT ad interim Silvio Baldini vince 1-0 anche la seconda amichevole contro la Grecia. Dopo aver battuto il Lussemburgo con lo stesso risultato qualche giorno fa, gli azzurri passano in Grecia grazie a una rete di Pio Esposito nel primo tempo. Da segnalare come l'Italia abbia giocato per oltre mezzora con un uomo in meno vista l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Reggiani, entrato al posto dell'infortunato Comuzzo. Grande gioia per i ragazzi portati da Baldini in azzurro al fischio finale visto anche l'assedio greco nel finale ben coperto da Donnarumma e compagni.

La partita di Comuzzo e Ndour

Come detto, Comuzzo è stato costretto al cambio da un problema al polpaccio dopo 55 minuti di gioco. Un infortunio che sarà valutato dallo staff sanitario della Fiorentina nei prossimi giorni. Per Ndour invece solita partita di sostanza al centro del campo, con il 10 sulla schiena e prezioso sia in fase difensiva che in fase offensiva. Due buone prestazioni dei viola con la maglia dell'Italia.