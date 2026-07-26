Caos sul ct, per Gazzetta se Pirlo salta Maldini può valutare passo indietro

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E' un momento di grande caos intorno al nome di Andrea Pirlo come nuovo ct. Dopo la scelta caldeggiata dal dt Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, i legami di Pirlo con il better russo Fonbet di cui è testimonial hanno scatenato un caso nazionale: l'idea che comincia a serpeggiare però è che la bocciatura ‘politica’ possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal neo dt, come scrive gazzetta.it.

"L’idea che comincia a serpeggiare nella testa di molti (chissà se anche in quella di Maldini…) è che la bocciatura ‘politica’ di Pirlo possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal direttore tecnico. Che, detto in franchezza, aveva spiazzato sia i vertici federali che l’opinione pubblica, che dopo tre Mondiali da spettatori si aspettava un altro tipo di profilo" si legge ancora.

"Il presidente federale Malagò, più abituato a muoversi tra la politica, alle prime voci sull’incompatibilità di Pirlo con il nuovo ruolo - avrebbe iniziato subito a guardarsi intorno, provando anche a sondare il terreno con Maldini. Perché non Mancini o Conte? Risposta negativa del direttore tecnico, che vuole un allenatore moderno e che, soprattutto, sposi un progetto a lungo termine" prosegue la Rosea. "Prime crepe in vista? È presto per dirlo. Di sicuro Maldini aveva accettato la proposta di Malagò dopo un lungo corteggiamento solo in seguito all’ok per poter scegliere il nuovo ct. Era principalmente quello il nodo di una trattativa lunga e complessa". Visto insomma il carattere forte di Maldini e come era uscito dal Milan, per incompatibilità con Cardinale, non è difficile insomma pensare ad un passo indietro con Leonardo chiamato a fare da mediatore se le cose precipitassero.