Fazzini: "A Firenze non è andata come volevo, sono al Cagliari per riscattarmi"

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L'ex centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini ha parlato dal ritiro del Cagliari in Val Camonica: "Il Cagliari mi ha voluto fortemente e c’è stato un interesse concreto verso di me: sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, sono felice di questi primi giorni da giocatore del Cagliari. Non vedo l’ora che cominci il campionato".

Il giocatore spiega che dopo la stagione deludente in viola vuole riscattarsi: "La mia voglia di riscatto è altissima: la scorsa stagione non è andata come speravo. Nei momenti difficili bisogna trovare sempre il modo per cambiare l’inerzia, sono qui per questo".

Inoltre racconta una coincidenza con la carriera del bisnonno: "Il mio bisnonno materno, Mario Baldini, un secolo fa segnò il primo gol nella storia della Fiorentina, poi ha giocato nel Cagliari. Incredibile come, così tanto tempo dopo, abbia ripercorso le sue tracce".

Sul ruolo specifica: "Posso giocare in tutti i ruoli di centrocampo: il mio ruolo preferito è quello di mezzala destra o sinistra, però mi piace anche giocare più vicino alla porta. Sono migliorato anche nella fase difensiva"

Sul nuovo allenatore Pisacane dice: "Fin dai primi giorni, mi è sembrato una persona molto empatica. Un allenatore ancora giovane, lo vedo in questa squadra come un fratello maggiore che sa essere concentrato, serio, ma pure scherzoso fuori dal campo".