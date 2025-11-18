L'Italia U21 cala il poker sul Montenegro, Comuzzo e Fortini in campo 90'

L'Italia Under 21 di Comuzzo e Fortini dilaga contro il Montenegro (4-1) e conferma il secondo posto del Gruppo E di qualificazione agli Europei 2027 dopo la sesta giornata. L'Italia riscatta così il ko con la Polonia, prima del Gruppo con 18 punti, e sale a quota 15, staccando Montenegro e Svezia che inseguono a sei punti di distanza.

Il ct Baldini ha puntato sui due difensori della Fiorentina e li ha tenuti in campo 90 minuti, Comuzzo ha servito anche il pallone a Pisilli che, al 42' del primo tempo ha permesso all'Italia di pareggiare dopo il gol di Mrvaljevic al 37'. Dopo l'1-1 del primo tempo, nella ripresa l'Italia affonda i colpi e Dagasso al 60' e Camarda al 64' blindano la vittoria con Fini che al 74' mette il sigillo finale dell'1-4. I due viola sono attesi al Viola Park domani pomeriggio.