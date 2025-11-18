A Losanna cresce l'attesa per la Fiorentina: stadio quasi sold out a un mese dalla partita

Manca ancora un mese a Losanna-Fiorentina, ma il club svizzero celebra già una prevendita da record: sono 11mila i biglietti venduti per la sfida in programma il prossimo 18 dicembre, ore 21, in Svizzera. Si tratta della sesta e ultima gara del group phase, una partita che ha subito acceso l'entusiasmo dei tifosi di casa.

Il club ha infatti comunicato di aver superato quota 11mila ticket staccati, con gli ultimissimi posti ancora a disposizione (lo Stade de la Tuilière contiene circa 12mila spettatori). Un entusiasmo diametralmente opposto rispetto a quello che si respira a Firenze, se pensiamo che l'ultima sfida casalinga europea, il primo ottobre scorso contro il Sigma Olomouc, ha visto il record negativo di sole 8mila presenze.