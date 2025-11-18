A Losanna cresce l'attesa per la Fiorentina: stadio quasi sold out a un mese dalla partita
FirenzeViola.it
Manca ancora un mese a Losanna-Fiorentina, ma il club svizzero celebra già una prevendita da record: sono 11mila i biglietti venduti per la sfida in programma il prossimo 18 dicembre, ore 21, in Svizzera. Si tratta della sesta e ultima gara del group phase, una partita che ha subito acceso l'entusiasmo dei tifosi di casa.
Il club ha infatti comunicato di aver superato quota 11mila ticket staccati, con gli ultimissimi posti ancora a disposizione (lo Stade de la Tuilière contiene circa 12mila spettatori). Un entusiasmo diametralmente opposto rispetto a quello che si respira a Firenze, se pensiamo che l'ultima sfida casalinga europea, il primo ottobre scorso contro il Sigma Olomouc, ha visto il record negativo di sole 8mila presenze.
Pubblicità
News
Vanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diversodi Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Vanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Copertina
FirenzeViolaCambio di mentalità (e di avversari): Parma, Lecce e Verona, ecco su chi farà la corsa la Fiorentina
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com