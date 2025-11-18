Mondiali, Dzeko titolare nella Bosnia Erzegovina, Sohm parte dalla panchina
Ultime gare di qualificazione ai Mondiali questa sera alle 20.45. Tra le altre scendono in campo anche la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko che giocherà in Austria e la Svizzera di Sohm che sarà impegnata sempre in trasferta, in Kosovo. Nelle formazioni ufficiali il centravanti viola è al centro dell'attacco bosniaco (nella scorsa gara ha anche segnato) mentre il centrocampista parte dalla panchina elvetica.
