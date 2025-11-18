Il ministro Abodi: "Norvegia più forte. Mondiale? Possiamo farcela"

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di Dna. Perchè 15 anni dicevamo che era una partita semplice, oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l'uomo e noi no. Ma a noi interessa solo che l'Italia vada ai mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi".

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, torna così a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Norvegia. "Preoccupato? No perché possiamo farcela, dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre", conclude il ministro, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. (ANSA).