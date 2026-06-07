Il ct della Bosnia: "Dzeko un vantaggio per chiunque. Alajbegovic pronto al salto"

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Il ct della Bosnia, che andrà ai Mondiali al posto dell'Italia, Sergej Barbarez, ha parlato sia dell'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko che dell'obiettivo del club viola (e non solo) Alajbegovic a Tuttomercatoweb:

Džeko vantaggio per qualunque allenatore

"Avere Edin Džeko in squadra è un enorme vantaggio per qualsiasi allenatore. La sua qualità come giocatore è evidente e la sua esperienza, leadership e professionalità sono preziose per i giocatori più giovani. È uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio bosniaco e la sua presenza aiuta tutta la squadra a crescere. I giocatori lo ascoltano, lo rispettano e imparano da lui ogni giorno".

Caratteristiche Alajbegovic

"Entrambi i giocatori (si parla anche di Muharemovic, ndr) hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".