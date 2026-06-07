Cobolli in finale al Roland Garros, anche l'amico Bove a sostenerlo

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Flavio Cobolli, tennista romano ma nato a Firenze, sta giocando la prestigiosa finale di Parigi, al Roland Garros, contro Zverev che gli ha strappato il primo servizio. Sugli spalti parigini anche un sostenitore d'eccezione, l'ex giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, ora al Watford (dove allenerà Dionisi) perché impossibilitato di giocare in serie A dopo l'impianto del fibrillatore quando era un giocatore della Fiorentina. I due sono molto amici dai tempi delle giovanili nella Roma, visti i trascorsi da calciatore di Cobolli appunto. Bove prima della gara si è seduto con lui per stemperare l'attesa e fargli letteralmente da spalla.