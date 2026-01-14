L'Inter fa un favore ai viola: Lecce ko 1-0. Salvezza ancora a +3
Accenno di fuga per l’Inter di Chivu, grazie all’1-0 messo a segno sul Lecce nel recupero della 16ª giornata di Serie A che fa un favore anche alla Fiorentina in chiave lotta salvezza. La partita: al 24’ Maresca assegna un calcio di rigore all’Inter, per un contatto in area tra Veiga e Bonny: il Var richiama però al monitor l’arbitro, il quale revoca il penalty dopo una lunghissima revisione. Falcone nega quindi il gol a Barella a inizio ripresa, mentre Sommer è provvidenziale al 72’, quando sfodera una decisiva parata sul tiro di Siebert.
A stappare l’incontro è allora Pio Esposito al 78’: Falcone respinge un iniziale tiro di Lautaro, ma poi viene trafitto dalla ribattuta dell’ex Spezia. L’Inter si accontenta così dell’1-0, risultato che le basta però per salire a quota 46 punti: ora i nerazzurri sono a +6 su Milan (in campo domani a Como) e Napoli. Il Lecce resta quartultimo a 17 punti, a +3 sulla Fiorentina.
