Stramaccioni: "Il calcio italiano in crisi? Negli ultimi anni finali e trofei da Fiorentina, Inter, Roma e Atalanta"

vedi letture

L'allenatore Andrea Stramaccioni, in una intervista a Rai Radio 1, ha dato il suo giudizio positivo sul calcio italiano in Europa, al di là degli ultimi risultati deludenti delle big, citando anche le due finali della Fiorentina: "Perché il calcio italiano fatica così tanto in Europa? Non sono però nello schieramento che critica il nostro campionato. L'anno scorso l'Inter ha fatto finale di Champions, Atalanta e Roma hanno vinto trofei europei, la Fiorentina ha fatto due finali. Credo solo che siano delle fasi, legate anche a dei momenti delle nostre squadre. La Juve è in un anno di transizione, l'Inter è incappata in una partita storta in Norvegia, contro una squadra forse sottovalutata.

Difendo il nostro campionato. Roma-Juventus è stata una partita stupenda, che se fosse stata di Premier League ne starebbe parlando tutto il mondo. Sicuramente una grande amarezza, ma se guardiamo agli ultimi tre anni solo le inglesi hanno vinto più delle italiane".