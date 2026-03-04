Viviano: "Fiorentina incomprensibile, pensi sia ripartita e invece rischia la più grande figura di m..."
FirenzeViola.it
L'ex portiere della Fiorentina, grande tifoso viola, Emiliano Viviano, ha parlato della situazione della Fiorentina, ospite del podcast Arena Sportium Fun: "Questo è uno dei punti più bassi in assoluto, compresa la comunicazione post partita di Udine. E' una squadra incomprensibile: va in Europa a giocare una partita inutile fuori casa, che io infatti non ho nemmeno guardato, e vince 0-3. Così ho pensato che fosse ripartita, invece al ritorno rischia di fare la più grande figura di m… dell’universo, gioca una partita indecente a Udine… non so che dire veramente".
Pubblicità
News
Mondiali, Christillin su possibile esclusione Iran: "Chi al suo posto? Fifa può decidere quel che vuole"
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Copertina
Dagli inviatiJallow-Braschi all'ultimo tuffo, la Fiorentina U20 ribalta il Bologna: 2-1 e vetta a -2
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com