Viviano: "Fiorentina incomprensibile, pensi sia ripartita e invece rischia la più grande figura di m..."
Oggi alle 19:30
L'ex portiere della Fiorentina, grande tifoso viola, Emiliano Viviano, ha parlato della situazione della Fiorentina, ospite del podcast Arena Sportium Fun: "Questo è uno dei punti più bassi in assoluto, compresa la comunicazione post partita di  Udine. E' una squadra incomprensibile: va in Europa a giocare una partita inutile fuori casa, che io infatti non ho nemmeno guardato, e vince 0-3.  Così ho pensato che fosse ripartita, invece al ritorno rischia di fare la più grande figura di m… dell’universo, gioca una partita indecente a Udine… non so che dire veramente".