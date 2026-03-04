Andata semifinale di Coppa Italia, alle 21 Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali

vedi letture

Alle 21 all'Olimpico fischio d'inizio di Lazio-Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia. Se la squadra di Palladino è l'unica squadra ancora in corsa sia nella coppa Nazionale che in Champions e sta lottando in campionato per conquistare la zona Europa, per la Lazio la competizione è l'unico obiettivo al momento, essendo molto indietro in classifica. Queste le formazioni scelte dai due tecnici:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino