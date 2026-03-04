Ripresa show all'Olimpico: la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta finisce 2-2

Ripresa show all'Olimpico: la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta finisce 2-2FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta all’Olimpico termina 2-2 in una ripresa ricca di emozioni. Dopo un primo tempo bloccato, la partita si accende nei primi minuti della ripresa: al 48′ Dele-Bashiru sblocca il punteggio con un pallonetto su assist di Maldini, ma appena due minuti dopo l’Atalanta risponde subito con Pasalic che approfitta di un errore difensivo e pareggia.

La Lazio torna avanti al 88′ con Boulaye Dia, abile a sfruttare un disimpegno sbagliato, ma nel recupero Yunus Musah firma il 2-2 con un tiro potente che chiude il match in parità. 