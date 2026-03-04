Social Fiorentina al lavoro, Gosens si allena senza mascherina: le immagini

La Fiorentina come detto è tornata al lavoro, cercando di buttare alle spalle le due brutte sconfitte e i 7 gol subiti nelle ultime due gare che hanno interrotto quella che sembrava una ripresa viola in una stagione complicata. Nelle immagini postate dalla Fiorentina sui canali social la squadra è divisa in gruppi e Robin Gosens dà segnali di miglioramento visto che si allena senza mascherina (ha rimediato due fratture al volto che per fortuna non hanno richiesto l'intervento chirurgico).

Assenti come si può vedere dalle immagini De Gea e gli infortunati Lamtey, Solomon e Lezzerini così come Kean ha lavorato a parte.