Primavera, alle 18 al Viola Park Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali
Alle 18 fischio d'inizio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park per Fiorentina-Bologna, gara valida per la 28esima giornata del campionato Primavera. La squadra di Galloppa cerca riscatto dopo il ko a Cesena e (ora a 46 punti) vuole restare seconda dietro la Roma (a quota 51) mentre il Bologna cerca punti per rimanere nei playoff. Ecco le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Kouadio, Sadotti, Evangelista; Keita, Deli; Kone, Angiolini, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Daniele Galloppa
A disposizione: Fei, Bonanno, Turnone, Puzzoli, Perrotti, Jallow, Kospo, Conti, Montenegro, Sturli, Atzeni.
BOLOGNA: Franceschelli; Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Baroncini, Negri, Tomasevic, N'Diaye, Libra, Lo Monaco. Allenatore: Stefano Morrone
A disposizione: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Ferrari, Francioli, Nordvall, Armanini, Zonta, Markovic, Anastasio, Bousnina.
