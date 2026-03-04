Mondiali, Christillin su possibile esclusione Iran: "Chi al suo posto? Fifa può decidere quel che vuole"
(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Se l'Iran non andasse ai Mondiali, la Fifa può decidere di fare quello che vuole con i sostituti ma è probabile che il prescelto faccia parte dei Paesi asiatici, al momento direi Iraq ed Emirati". Così l'ex membro del board della Fifa Evelina Christillin, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto ad una domanda sull'ipotesi che l'Italia possa prendere il posto eventualmente lasciato libero dalla nazionale iraniana a Usa-Messico-Canada 2026. "La decisione - sottolinea poi - spetta al Council della Fifa, anche se di solito Infantino decide da solo". (ANSA).
