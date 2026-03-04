Siemieniec: "Contro la Fiorentina abbiamo scritto la storia, a Firenze ricorderanno lo Jagiellonia"

vedi letture

L'allenatore dello Jagiellonia Adrian Siemieniec, che al ritorno dei playoff di Conference al Franchi ha rischiato l'impresa (dopo lo 0-3 in casa) battendo la Fiorentina 4-2 è tornato a parlare con i media polacchi della sfida: "Avevo fatto la battuta sul mio nome… Mi fa più piacere che qualcuno a Firenze possa ricordarsi dello Jagiellonia più che del mio nome. La nostra avventura nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci.

Sono orgoglioso dei miei ragazzi, dopo la partita ho detto loro che ero orgoglioso della partita che hanno fatto al Franchi. Stavamo per fare qualcosa di incredibile, abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni in tutta la Polonia".