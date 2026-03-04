Siemieniec: "Contro la Fiorentina abbiamo scritto la storia, a Firenze ricorderanno lo Jagiellonia"
FirenzeViola.it
L'allenatore dello Jagiellonia Adrian Siemieniec, che al ritorno dei playoff di Conference al Franchi ha rischiato l'impresa (dopo lo 0-3 in casa) battendo la Fiorentina 4-2 è tornato a parlare con i media polacchi della sfida: "Avevo fatto la battuta sul mio nome… Mi fa più piacere che qualcuno a Firenze possa ricordarsi dello Jagiellonia più che del mio nome. La nostra avventura nelle competizioni europee è finita, ma non abbiamo nulla di cui vergognarci.
Sono orgoglioso dei miei ragazzi, dopo la partita ho detto loro che ero orgoglioso della partita che hanno fatto al Franchi. Stavamo per fare qualcosa di incredibile, abbiamo scritto una storia che sarà ricordata per anni in tutta la Polonia".
Pubblicità
News
Mondiali, Christillin su possibile esclusione Iran: "Chi al suo posto? Fifa può decidere quel che vuole"
Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in manodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Vanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Copertina
Dagli inviatiJallow-Braschi all'ultimo tuffo, la Fiorentina U20 ribalta il Bologna: 2-1 e vetta a -2
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Mario TeneraniIn fondo perdono tutte… Udine è più di un’occasione. Ma chissà quale Fiorentina vedremo… Fagioli ora è l’unica certezza. Viola, onorate la memoria di Davide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com