L'ex portiere Bordon: "Fiorentina, mi spiace per Pioli. Ora tocca a Vanoli"

L'ex portiere Ivano Bordon ha rilasciato un'intervista all'interno del TMW Magazine ed ha parlato anche della crisi della Fiorentina e della Juventus, avversarie domani al Franchi: "Mi dispiace per Pioli, innanzitutto - ha detto Bordon. Già era arrivato in una piazza nella quale non è facile fare bene, vista la passione che c'è e la conseguente pressione. Ma devo dire che non ho visto una squadra all'altezza per lottare per un posto europeo. Ora c'è Vanoli, abituato a situazioni non facili visto che ha già fatto bene con Venezia e Torino in momenti delicati. Mi aspetto che possa risollevare i viola".

Spalletti alla Juventus che impatto avrà, alla lunga? "Luciano è un allenatore con grande esperienza, che ha un suo modo di vivere la gara, con il proprio stile. Può entrare davvero nella testa dei giocatori. Porterà un gioco nel quale crede e che penso possa essere apprezzato dai giocatori. Con lui alla guida la Juve può cambiare a livello di ritmo e personalità. I bianconeri possono risalire la china e lottare con le squadre davanti".