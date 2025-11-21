Cobolli dedica la vittoria a Bove: "Spero torni a giocare a calcio"

>Subito dopo la grande vittoria in Coppa Davis contro Bergs che ha regalato all'Italia un'altra finale avendo battuto il Belgio, il tennista azzurro Flavio Cobolli, amico fraterno dell'ex viola Bove (sugli spalti a tifare per lui), ha voluto dedicare la vittoria ad alcune persone tra cui proprio l'amico con il quale è cresciuto a Roma: "Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti, a mio fratello che sta continuando a piangere, e a un mio grande amico, Edoardo Bove, che spero possa tornare presto a giocare a calcio".