Ex obiettivi, Bernabé sui problemi cardiaci: "Tornare è stato come una prima volta"
Il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato al canale YouTube della Lega di Serie A in una lunga intervista in cui ha raccontato l'esperienza alla Masia del Barcellona e il rapporto con Guardiola prima di spiegare perché alla fine ha scelto Parma: "La scelta è stata facile, ho scelto Parma per Maresca, esclusivamente per lui, perché lui è stato il mio allenatore l'ultimo anno a Manchester, e mi sono trovato molto bene con lui, lui era molto contento con me, abbiamo fatto un anno incredibile, ho imparato tanto con lui, e lui ha avuto la fortuna di essere scelto per il Parma, per fare la prima esperienza come primo allenatore, e mi ha detto subito se volevo andare con lui, e per me era il momento giusto per fare già lo step di andare a giocare a livello professionista, in una squadra, e non ho avuto nessun dubbio in andare con lui".
Poi ha raccontato dei problemi cardiaci sofferti in carriera: "Sicuramente quando vivi una cosa del genere hai tante cose positive che ti porti con te, tante cose negative. Io cerco di lasciare le negative da una partte, ovviamente è stato un momento difficile per me, però grazie a quello ho avuto la fortuna di vivere tante cose belle, di conoscere tanta gente che è stata vicino a me in quel momento, di sapere che almeno avevo una cosa che non era normale, quindi grazie a loro, grazie a che mi hanno trovato questo oggi sono qua. Quando sono tornato è stata un'emozione bellissima, e ovviamente quando rientri e vedi che sei stato quasi vicino a non giocare più, è come giocare per prima volta ancora, e niente, sicuramente ovviamente ti fa valutare le cose da un altro punto di vista, però bisogna sapere anche che non devi trovarti in quella situazione per valutarle così tanto".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati