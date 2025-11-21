Ex obiettivi, Bernabé sui problemi cardiaci: "Tornare è stato come una prima volta"

Il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato al canale YouTube della Lega di Serie A in una lunga intervista in cui ha raccontato l'esperienza alla Masia del Barcellona e il rapporto con Guardiola prima di spiegare perché alla fine ha scelto Parma: "La scelta è stata facile, ho scelto Parma per Maresca, esclusivamente per lui, perché lui è stato il mio allenatore l'ultimo anno a Manchester, e mi sono trovato molto bene con lui, lui era molto contento con me, abbiamo fatto un anno incredibile, ho imparato tanto con lui, e lui ha avuto la fortuna di essere scelto per il Parma, per fare la prima esperienza come primo allenatore, e mi ha detto subito se volevo andare con lui, e per me era il momento giusto per fare già lo step di andare a giocare a livello professionista, in una squadra, e non ho avuto nessun dubbio in andare con lui".

Poi ha raccontato dei problemi cardiaci sofferti in carriera: "Sicuramente quando vivi una cosa del genere hai tante cose positive che ti porti con te, tante cose negative. Io cerco di lasciare le negative da una partte, ovviamente è stato un momento difficile per me, però grazie a quello ho avuto la fortuna di vivere tante cose belle, di conoscere tanta gente che è stata vicino a me in quel momento, di sapere che almeno avevo una cosa che non era normale, quindi grazie a loro, grazie a che mi hanno trovato questo oggi sono qua. Quando sono tornato è stata un'emozione bellissima, e ovviamente quando rientri e vedi che sei stato quasi vicino a non giocare più, è come giocare per prima volta ancora, e niente, sicuramente ovviamente ti fa valutare le cose da un altro punto di vista, però bisogna sapere anche che non devi trovarti in quella situazione per valutarle così tanto".