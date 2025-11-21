Pogba, il francese è pronto a tornare in campo dopo 4 anni con il Monaco

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Paul Pogba, centrocampista del Monaco, è pronto a fare il suo atteso ritorno, dopo la squalifica per doping di quattro anni. L'ex juventino potrebbe essere convocato per la trasferta in casa del Rennes di domani, ha dichiarato l'allenatore, Sébastien Pocognoli. Pogba, 32 anni, è entrato a far parte del club di Ligue 1 la scorsa estate, dopo che la sua squalifica è stata ridotta a 19 mesi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (Cas). "Per Paul, c'è un'altra seduta oggi, poi faremo le nostre valutazioni - ha detto il tecnico - Ha potuto mettersi alla prova in condizioni di partita reali. Abbiamo avuto un po' più di tempo durante questa pausa per lavorare su diversi aspetti tattici e schemi di gioco. Ha partecipato, il che è un buon segnale".

L'ultima apparizione in un match vero del francese risale a settembre 2023, quando giocò con la Juventus contro l'Empoli. Era stato convocato già contro il Lens, l'8 novembre, ma un infortunio alla caviglia ha posticipato il debutto. Pogba era stato fermato provvisoriamente per quattro anni dopo essere risultato positivo al deidroepiandrosterone (DHEA) nel febbraio 2024, a seguito di un test antidoping risalente all'agosto 2023. Allora sostenne che si trattava di un errore e che gli era stato somministrato un integratore senza sapere che conteneva una sostanza proibita. E' stato autorizzato a tornare a giocare a marzo in seguito alla decisione di ridurre la sua squalifica. (ANSA).