Fiorentina, dalla Polonia lanciano il nome di Wisniewski dello Spezia per la difesa

Fiorentina, dalla Polonia lanciano il nome di Wisniewski dello Spezia per la difesaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:18Primo Piano
di Redazione FV

Il portale polacco Meczyki, riporta l'interesse della Fiorentina per Przemyslaw Wisniewski, difensore centrale che dal 2023 milita nello Spezia, attualmente terzultimo in Serie B. Nelle ultime settimane il giocatore classe 1998, allenato dal nuovo tecnico viola Paolo Vanoli ai tempi del Venezia, ha iniziato a giocare in nazionale con continuità.

La Fiorentina, alla ricerca di un difensore nel mercato di gennaio, complice anche l'affinità con il suo tecnico, potrebbe scegliere di puntarci, con tra l'altro, sottolinea sempre il sito polacco, un interesse già manifestato più volte. 