Italia, Ventura sui play off: "Sorteggio favorevole. Siamo sulla strada giusta"

Giampiero Ventura, ct dell'Italia ai tempi della mancata partecipazione degli azzurri al Mondiale del 2018, con il famoso play off perso nel 2017 contro la Svezia, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il sorteggio per questi play off in vista dei Mondiali del 2026 della nazionale ora allenata da Gennaro Gattuso. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.net: "Il sorteggio mi è sembrato abbastanza favorevole. Bisogna scindere le due cose, è chiaro che sia favorevole, ma bisogna centrare l’obiettivo.

Una volta l’Italia andava ai Mondiali per vincerli, oggi deve sperare di andarci: effettivamente è il caso di fare delle riflessioni. Secondo me siamo sulla strada giusta, siamo tutti uniti per cercare di andare al Mondiale".