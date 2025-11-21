Falcone: "Ho esagerato a sgridare Camarda durante la partita contro la Fiorentina"

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato un episodio andato in scena durante la partita giocata e vinta dai giallorossi al Franchi contro la Fiorentina, che costò di fatto l'esonero a Stefano Pioli. L'accaduto riguarda un momento della gara in cui l'estremo difensore degli uomini di Di Francesco ha ripreso Camarda: "A Firenze ha sgridato platealmente Camarda per una palla persa: comportamento tipico del capitano…Lui è giovane, ci può stare che possa fare uno sbaglio di quel genere, ha perso una brutta palla nel finale rischiando di vanificare il lavoro di tutti. Sono cose che succedono. Io ho esagerato, avrei dovuto dirglielo in un’altra maniera, ma nel momento con la tensione addosso sono “esploso”.

Poi ci siamo chiariti. Lui ha ammesso l’errore, però mi ha chiesto la prossima volta di non fare quelle scenate davanti a tutti. Francesco ha capito, io gli ho chiesto scusa per le modalità. Tutto a posto, è finita lì".