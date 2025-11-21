Bove festeggia con Cobolli a Bologna: l'Italia del tennis in finale di Davis

In una cornice tennistica carica di emozioni, tra il ruggito del pubblico e la tensione delle partite decisive, è spiccata una presenza speciale sugli spalti della SuperTennis Arena di Bologna: Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina. Bove non è solo un grande tifoso, ma soprattutto un amico d’infanzia di Flavio Cobolli, portabandiera azzurro nella Coppa Davis 2025 protagonista di una vittoria al cardiopalma contro il belga Bergs: una sfida infinita terminata al tie-break del terzo set 17-15, con Cobolli che dopo il punto decisivo è corso proprio ad abbracciare l'amico Bove.