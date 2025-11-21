RFV Bertoni racconta: "Spalletti mi disse che andava in Curva a tifare la nostra Fiorentina"

Daniel Bertoni gioca in anticipo Fiorentina-Juventus. A meno di 24 ore dalla sfida del Franchi che l'ex attaccante argentino conosce bene, Bertoni ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Sappiamo che la Juventus è una delle squadre più odiate di Italia ma anche delle più amate. I fiorentini non ne vogliono sapere di loro, ricordo che quando vincemmo 3-0 fu una pazzia totale. Speriamo che stavolta succeda lo stesso".

Dopo l'addio di Pioli ora c'è Vanoli.

"Non conosco Vanoli, so che Pioli era andato bene al Milan ma il suo schema tattico non ha funzionato alla Fiorentina. Non ricordo un inizio così negativo nella storia dei viola".

Vanoli ha detto che bisognerà giocarsela con ferocia: è d'accordo?

"Capisco le parole di Vanoli ma bisogna anche giocare al calcio, con i piedi buoni. Noi giocavamo con squadre di livello altissimo a livello tecnico".

Ha anche detto che non può essere la partita della svolta.

"Non sono d'accordo, perché invece vincere con la Juventus sarebbe una svolta decisiva per iniziare un cammino nuovo e magari arrivare di nuovo in Conference".

Che messaggio manderebbe ai giocatori sull'importanza della partita?

"Credo che loro devono sapere che giocano in una squadra che ha visto grandi campioni, una società antica, una maglia che devono difendere alla morte calcistica".

Cosa ricorda della sua doppietta nel 3-3?

"Un fiorentino mi ha mandato un messaggio che bastavamo io e Antognoni, un orgoglio sapere che ci si ricorda ancora sia il grande capitano che me".

Cosa è successo in questa stagione alla Fiorentina?

Di chi sono le colpe per questa situazione?

"Tutti hanno sbagliato. Pioli che non ha vinto una partita ma anche la società. Quando c'era Barone almeno lui era sempre presente".

Kean finora non ha incantato come la scorsa stagione.

"Secondo me è sempre il solito Kean, ma io ricordo anche Batistuta che iniziò male e poi diventò un grande calciatore. Anche Kean è forte fisicamente e deve guadagnarsi il suo spazio".

Di Spalletti cosa ne pensa?

"Mi piace molto, c'è un rispetto reciproco. Ricordo che una volta lo incontrai in una televisione nazionale e lui mi disse che veniva in Curva Fiesole a tifare la nostra squadra. Mi disse 'lode a te Daniel Bertoni'. Anche Antognoni ha un ottimo rapporto con lui. Spalletti ha già fatto bene a Napoli, mi auguro faccia lo stesso alla Juventus. Ma domani spero vinca la Fiorentina".

Quanto è preoccupato per la situazione viola?

"Molto, perché bisogna avere carattere e stare bene psicologicamente allenandosi con la voglia come se fosse la prima giornata. La Fiorentina non può sbagliare la partita con la Juventus perché potrebbe dare lo slancio giusto".

Chi fa paura di questa Juve?

"L'ho vista giocare quest'anno, ci sono squadre più forti dall'Inter al Milan e al Napoli ma anche la Roma. Ora vediamo la mano dell'allenatore. Alla mia epoca la Juventus dominava, oggi questa squadra non può dominare, può entrare in Champions al massimo. Lo Scudetto lo vince o una delle milanesi o il Napoli".