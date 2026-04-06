L'Atalanta di Palladino strapazza il Lecce 3-0 a domicilio: i salentini restano a -5 dai viola

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Il Lecce cade in casa contro l'Atalanta perdendo per 3-0 e dunque restando a -5 rispetto alla Fiorentina e in coabitazione con la Cremonese che ieri aveva perso contro il Bologna, sempre in casa. La squadra di Palladino ha rotto l'equilibrio al 29' col gol di Scalvini, poi è stato il turno, nella ripresa al 59', dell'ex Krstovic che segna e si scusa contro i suoi ex tifosi. Infine, al 73', è stato Raspadori a fissare il risultato sul 3-0. Il prossimo turno di Serie A vedrà i salentini impegnati al Dall'Ara contro il Bologna, domenica alle 18, mentre i viola affronteranno lunedì sera la Lazio al Franchi. Ecco la classifica dopo il ko del Lecce:

La classifica aggiornata di Serie A

1. Inter 72 punti (31 partite giocate)

2. Milan 63 (30)

3. Napoli 62 (30)

4. Como 58 (31)

5. Juventus 54 (30)

6. Roma 54 (31)

7. Atalanta 53 (31)

8. Bologna 45 (31)

9. Lazio 44 (31)

10. Sassuolo 42 (31)

11. Udinese 40 (31)

12. Torino 36 (31)

13. Parma 35 (31)

14. Genoa 33 (30)

15. Fiorentina 32 (31)

16. Cagliari 30 (30)

17. Cremonese 27 (31)

18. Lecce 27 (31)

19. Hellas Verona 18 (31)

20. Pisa 18 (31)