FirenzeViola Conti show al Viola Park. E il centrocampista si porta a casa il pallone

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Pomeriggio da incorniciare per il centrocampista della primavera Gabriele Conti. Il classe 2006 infatti ha realizzato quest'oggi una tripletta con la quale ha contribuito a stendere il Frosinone, sconfitto oggi al Viola Park per 5-1. Al termine della gara, Conti (come succede di solito a chi segna una tripletta) se n'è andato dal centro sportivo di Bagni a Ripoli con sotto braccio il pallone con cui oggi ha firmato le tre reti. Ecco la foto esclusiva di FirenzeViola.it: