La Juventus batte 2-0 il Genoa che resta a +1 sulla Fiorentina
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La Juventus prosegue la corsa Champions (portandosi a -1 dal quarto posto del Como) grazie alla vittoria per 2-0 sul Genoa. A firmare il successo Bremer e Mckennie che liquidano la pratica in meno di venti minuti (i gol rispettivamente al 4' e al 17') con Martin che al 75' dal dischetto fallisce l'occasione di riaprire la gara. Con il ko la squadra di De Rossi resta a quota 33, un punto sopra la Fiorentina e +6 dal terzultimo posto del Lecce.
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