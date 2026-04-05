Curva Fiesole, completato lo scheletro: a maggio '27 l'apertura. Ma manca il project financing

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Mercoledì scorso è stata completata la struttura che sorreggerà interamente la nuova Curva Fiesole. Come spiega La Nazione, gli operai hanno posizionato anche l’ultima trave che di fatto completa la struttura della nuova curva. In gergo si chiama catino, in pratica è lo ’scheletro’ della Fiesole che sarà. Superato l’intoppo della trave disallineata – rispedita in officina a Pordenone e poi tornata al suo posto –, le operazioni sono filate lisce. Adesso il ’terreno’ è pronto per iniziare la posa dei gradoni. Poi toccherà alla copertura. Fasi altrettanto delicate e decisive per rispettare la (serrata) tabella di marcia fissata dal cronoprogramma. Entro il 30 aprile 2027 infatti i lavori del primo lotto dovranno essere conclusi, con la nuova Fiesole che se tutto andrà liscio, verrà aperta a maggio 2027.

Poi sarà la volta del secondo lotto di lavori, per i quali però mancano ancora 60 milioni di euro. Quelli che Comune di Firenze e Fiorentina vorrebbero trovare collaborando insieme. Ad ora, però, manca ancora l'intesa. Spiega La Nazione: "La Fiorentina sarebbe disposta a coprire i fondi mancanti e avviare un project financing con il Comune, ma prima va trovata l’intesa definitiva tra le parti. Il dialogo è quasi quotidiano e sta andando avanti. Anche se al momento non filtrano novità rilevanti. Insomma, nessuna sorpresa dentro l’uovo di Pasqua. Sia Palazzo Vecchio che la Fiorentina hanno interesse a chiudere l’accordo ma servirà più tempo per la fumata bianca (si discute dai soldi per gli arredi agli anni di concessione). La sensazione è che l’intesa sia comunque vicina".