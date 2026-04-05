Corsa salvezza, Italiano fa il regalo di Pasqua alla Fiorentina: Cremonese battuta 1-2, viola a +5

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Il miglior regalo di Pasqua per i tifosi della Fiorentina arriva dallo Zini e lo porta il Bologna di Vincenzo Italiano, che si è imposto per 1-2 contro la Cremonese, lasciando i grigiorossi a cinque punti di distanza in classifica dai viola.

Agli emiliani basta un super primo tempo per far loro i tre punti, avanti 0-2 già dopo 15 minuti grazie ai gol di Joao Mario e al raddoppio di Rowe e andando più volte vicini al tris prima con Castro e poi con Moro. Nella ripresa i cambi svegliano la formazione di Marco Giampaolo, che trova il gol con il rigore trasformato da Bonazzoli, ma è troppo tari per rimontare una gara che si era ormai compromessa.

Un risultato che, come detto, è una manna dal cielo per Paolo Vanoli e i suoi, che adesso vedono una classifica decisamente meno inquietante e che potrebbe migliorare ancora domani pomeriggio, quando il Lecce accoglierà a partire dalle 15:00 al Via del Mare l'Atalanta di Raffaele Palladino.

Questa la classifica aggiornata:

Inter — 69 punti (30 partite giocate)

Milan — 63 (30)

Napoli — 62 (30)

Como — 57 (30)

Juventus — 54 (30)

Roma — 54 (30)

Atalanta — 50 (30)

Bologna — 45 (31)

Lazio — 44 (31)

Sassuolo — 42 (31)

Udinese — 39 (30)

Parma — 35 (31)

Genoa — 33 (30)

Torino — 33 (30)

Fiorentina — 32 (31)

Cagliari — 30 (31)

Cremonese — 27 (31)

Lecce — 27 (30)

Pisa — 18 (30)

Verona — 18 (31)