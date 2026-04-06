Fagioli si rilassa in Versilia dopo il gol vittoria contro l’Hellas Verona (foto)

Fagioli si rilassa in Versilia dopo il gol vittoria contro l’Hellas Verona (foto)
Oggi alle 12:19Primo Piano
di Redazione FV
fonte Lorenzo Marucci

Pasqua di relax a forte dei marmi per Nicolò Fagioli. Che ieri - come si vede nella foto - è stato avvistato in uno dei ristoranti più alla moda della Versilia, il Casa Fiori Chiari. Un momento di svago anche per festeggiare il gol di sabato scorso per poi ripartire di slancio in vista della gara di Conference League di giovedì contro il Crystal Palace in Inghilterra.

Autore del gol partita contro l'Hellas Verona, Fagioli non potrà giocare contro la Lazio lunedì prossimo perché squalificato dopo il giallo preso al Bentegodi, per questo, con ogni probabilità, sarà lui a guidare il centrocampo viola nell'andata dei quarti di finale di Conference. 