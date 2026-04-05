Fa Cup: Leeds in semifinale col Chelsea, ecco il quadro

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(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il Leeds è l'ultima squadra qualificata alla semifinale di Coppa d'Inghilterra (Fa Cup), dopo aver battuto ai rigori il West Ham (2-2 ai supplememtari, 4-2 ai rigori). La squadra di Daniel Farke affronterà il Chelsea a Wembley alla fine di aprile, mentre l'altra sfida vedrà di fronte Manchester City e Southampton, la squadra di Championship che ha eliminato a sorpresa l'Arsenal. (ANSA).