L'Inter batte la Roma 5-2 e torna in fuga: più nove sul Milan

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Partita ricca di gol tra Inter e Roma con i nerazzurri che, dopo il pareggio di Firenze, torna a vincere e lo fa nettamente: 5-2 sui giallorossi. Grazie alla vittoria l'Inter torna in fuga, andando a +9 sul Milan che domani sera sarà a Napoli per uno scontro diretto per tenere accese le ridotte speranze di rimonta dell'una o dell'altra.

L'Inter va subito in vantaggio al 1' minuto di gioco con Lautaro Martinez, proprio come Esposito aveva impiegato 30 secondi per sbloccare la gara a Firenze. Mancini (che sarà poi sostituito nell'intervallo per infortunio dall'ex viola Ghilardi) al 40' ristabilisce la parità ma nel recupero del primo tempo Calhanoglu riporta avanti l'Inter che poi dilaga nella ripresa. Nel giro di 3 minuti, tra il 52' e il 55', ancora Lautaro e poi Thuram siglano il 4-1, con Barella che segna il quinto gol al 63'. La Roma accorcia con Pellegrini al 70' ma è ormai troppo tardi