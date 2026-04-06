FirenzeViola L'amore di Beltran per la Spagna, Sohm in crescita e tanti giovani diamanti: i viola in prestito

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Con la vittoria ottenuta sul campo del Verona, la Fiorentina è finalmente tornata a respirare un po' di aria buona. Adesso sono 5, infatti, i punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese. Un vantaggio adesso più rassicurante, ma non definitivo, che la squadra di Vanoli dovrà mantenere se non allargare da qui alla fine della stagione, per dare modo di concentrarsi sul sogno Conference League, e, perché no, anche sulla programmazione della prossima stagione. Per Paratici, ma non solo, sarà infatti tanto il lavoro da fare. Guardando solo al lato dei prestiti, sono infatti ben 27 i calciatori che torneranno a Firenze a fine stagione. In quel momento toccherà proprio alla dirigenza viola decidere il loro futuro in base alle loro prestazioni, al loro finale di stagione e alla prossima guida tecnica. Di seguito ecco la lista completa di tutti i calciatori che varcheranno le porte del Viola Park il 30 giugno 2026:

Le cessioni di gennaio

Vista la disastrosa situazione di classifica in cui la Fiorentina si è ritrovata dopo solo sei mesi dall'inizio di quella che doveva essere la seconda era Pioli, ecco che la dirigenza viola ha dovuto ricorrere ai ripari non solo acquistando, ma anche cedendo giocatori su cui aveva deciso di puntare, appunto, solo pochi mesi prima. Tra risoluzioni, fine prestiti e cessioni definitive, sono Simon Sohm, Amir Richardson, Tommaso Martinelli, Mbala Nzola e Gino Infantino, i giocatori che, nel mese di gennaio, hanno preso la via del prestito. Partendo dal primo, Sohm era sbarcato a Firenze il 4 agosto 2025, venendo acquistato per 15 milioni di euro dal Parma, per poi essere ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni al Bologna nel mercato di gennaio, dopo le deludenti prestazioni in viola. Il classe 2001, a Bologna, sembra ora aver trovato una nuova casa: sono infatti già 11 le presenze collezionate dal classe 2001 per un totale di 579 minuti giocati. Le sue prestazioni, inoltre, stanno sorprendendo Sartori e Di Vaio, i quali si stanno prendendo del tempo per decidere sul suo eventuale riscatto. Un altro giocatore ceduto in prestito con diritto di riscatto è Amir Richardson. Il classe 2002, passato al Copenaghen nel mercato invernale, ha fino ad ora trovato poco spazio nelle fila della squadra biancoblu collezionando solo 5 presenze per un totale di 214 minuti giocati. Considerando anche l'elevato riscatto fissato a 9 milioni, è molto probabile un suo ritorno in maglia viola alla fine del mese di giugno. Passiamo ora a M'Bala Nzola. Ceduto al Sassuolo a gennaio, dopo i primi sei al Pisa, la società neroverde potrà garantirsi le sue prestazioni per 3,5 milioni di euro al termine del campionato. L'ultimo giocatore ceduto in quest'ultima sessione invernale in prestito con diritto di riscatto è Gino Infantino. Ceduto all'Argentina Juniors ha fino ad ora disputato solo 3 presenze per un totale di 51 minuti giocati. Infine, tra i giocatori ceduti in prestito, in questo caso secco, troviamo Tommaso Martinelli. Ceduto alla Sampdoria, il talento viola si è fin da subito preso la titolarità nella squadra blucerchiata rendendosi protagonista anche di prestazioni più che sufficienti nonché di veri e propri miracoli. I suoi numeri parlano di 10 presenze, 11 gol subiti e 4 clean sheet.

I "big"

Passando ora ai big che hanno lasciato la Fiorentina nel corso dell'ultima sessione del mercato estivo troviamo altri giocatori ceduti in prestito secco, come Riccardo Sottil, al Lecce, Lucas Beltran, al Valencia e Antonin Barak, alla Sampdoria, ma anche Matias Moreno e Nicolas Valentini, giocatori ceduti rispettivamente al Verona e al Levante in prestito con diritto di riscatto. Tra tutti spicca il nome dell'ex River Plate, autore di 3 gol e 2 assist in 27 presenze con la maglia del Valencia. In una delle sue ultime dichiarazioni, inoltre, il classe 2001 ha affermato di voler rimanere a giocare al Mestalla di Valencia, dimostrando il suo amore verso la nuova terra che lo ha accolto all'inizio del mese di settembre dello scorso anno. Venendo a Barak, i numeri del calciatore ceco in prestito secco alla Sampdoria parlano di 25 presenze, 1 gol e 1 assist. Al suo ritorno al Viola Park in quel di giugno il suo contratto sarà in scadenza. Toccherà, quindi, alla Fiorentina decidere se rinnovargli il contratto o se lasciarlo partire a zero. Tra le note negative, troviamo Riccardo Sottil, che, al Lecce, non sta passando un periodo roseo viste le panchine contro Cremonese e Napoli e il successivo infortunio per lombalgia che lo ha tenuto ai box nelle ultime due giornate. I suoi numeri raccontano di 1 gol e 2 assist in 21 presenze. Tornando sui giocatori in prestito con diritto di riscatto, per quanto riguarda Moreno il riscatto per il Levante è fissato a 15 milioni, con l'opzione del controriscatto riservato alla Fiorentina a 17 milioni. Cifre alte nonostante le 21 presenze messe a referto dal difensore spagnolo e il livello mostrato nelle sue prestazioni. A preoccupare, infatti, sarebbe l'elevato tasso di infortunio del centrale. Per Valentini, invece, il prestito con diritto di riscatto è fissato a 3 milioni, una cifra decisamente più bassa che l'Hellas Verona potrebbe decidere di accettare. Molto dipenderà dal finale di stagione degli scaligeri, ad oggi ultimi in campionato con 18 punti.

I giovani diamanti esteri

Oltre a Martinelli, tanti sono i giovani viola cresciuti nel vivaio del club gigliato che sono stati girati in prestito: in terra estera troviamo Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco, rispettivamente al Las Palmas in Spagna e al Paok in Grecia. Il primo è in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e opzione di controriscatto a favore dei viola a 5,5 milioni. I suoi numeri parlano di 3 assist realizzati in 32 presenze. Il secondo, invece, ha messo a referto 2 gol, di cui uno in Europa League, in 20 presenze. Statistiche positive, ma che stanno portando i vari club a riflettere su quello che sarà il futuro sia dei calciatori, sia delle stesse squadre.

I giovani viola in Italia

Talenti viola, però, non vuol dire solo estero, ma anche e soprattutto Italia. Dopo Bianco e Amatucci, ecco coloro che militano nelle serie minori italiane. Partendo dalla Serie B, troviamo, in prestito secco, Tommaso Rubino e Filippo Distefano (Carrarese), Maat Daniel Caprini (Mantova), Jonas Harder (Padova), e, infine, Lorenzo Lucchesi (Monza), unico giocatore in prestito con l'obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni. Tra questi, menzioni particolare per i due alfieri della Carrarese, il primo per i suoi 2 gol e 1 assist in 16 presenze, il secondo per i suoi 2 gol in 22 presenze e per il difensore del Monza, oramai baluardo della difesa brianzola. In Serie C, invece, militano Tommaso Vannucchi (Cosenza), Lorenzo Romani (Lecco), Leonardo Baroncelli (Gubbio), Jacopo Tarantino (Audace Cerignola), Giulio Scuderi (Alcione Milano), Mattia Ievoli (Ospitaletto Franciacorta), Mirko Elia (Forlì) e Riccardo Spaggiari (Arzignano Valchiampo). Concludendo, in Serie D, il colore viola spicca nelle fila del Follonica Gavorrano grazie a Francesco Presta e Laerte Tognetti, calciatori che, una volta ritornati in maglia viola, avranno il contratto in scadenza e dunque la società viola dovrà decidere se rinnovarli o lasciarli andare.

Questa la lista completa dei giocatori che torneranno a Firenze a giugno:

Simon Sohm = Bologna (Diritto di riscatto a 14 milioni)

Lucas Beltran = Valencia (Il River Plate ha il 10% sulla futura rivendita. Prestito secco)

Lorenzo Amatucci = Las Palmas (Diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto della Fiorentina a 5,5 milioni)

Alessandro Bianco = PAOK (Diritto di riscatto)

Amir Richardson = Copenaghen (Diritto di riscatto a 9 milioni)

M'Bala Nzola = Sassuolo (Diritto di riscatto a 3,5 milioni)

Matias Moreno = Levante (Diritto di riscatto a 15 milioni e controriscatto per la Fiorentina a 17 milioni)

Tommaso Martinelli = Sampdoria (Prestito secco)

Gino Infantino = Argentinos Juniors (Prestito con diritto di riscatto)

Nicolas Valentini = Hellas Verona (Diritto di riscatto a 3 milioni con il 50% sulla futura rivendita che spetterà alla Fiorentina)

Riccardo Sottil = Lecce (Prestito secco)

Lorenzo Lucchesi = Monza (Obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni con il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina)

Tommaso Rubino = Carrarese (Prestito secco)

Maat Daniel Caprini = Mantova (Prestito secco)

Jonas Harder = Padova (Prestito secco)

Filippo Distefano = Carrarese (Prestito secco)

Antonin Barak = Sampdoria (Prestito secco)

Tommaso Vannucchi = Cosenza (Prestito secco)

Lorenzo Romani = Lecco (Prestito secco)

Leonardo Baroncelli = Gubbio (Prestito secco)

Jacopo Tarantino = Audace Cerignola (Prestito secco)

Giulio Scuderi = Alcione Milano (Prestito secco)

Mattia Ievoli = Ospitaletto Franciacorta (Prestito secco)

Francesco Presta = Follonica Gavorrano (Prestito secco)

Mirko Elia = Forlì (Prestito secco)

Riccardo Spaggiari = Arzignano Valchiampo (Prestito secco)

Laerte Tognetti = Follonica Gavorrano (Prestito secco)