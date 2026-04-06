FirenzeViola Primavera show al Viola Park: asfaltato il Frosinone 5-1. Tripletta di Conti

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Pomeriggio show per la Fiorentina Primavera che nel posticipo della 32a giornata di campionato andata in scena al Viola Park ha asfaltato per 5-1 il Frosinone. Un successo nettissimo che ha proiettato al primo posto in classifica la formazione di Daniele Galloppa, adesso in testa a quota 56 punti in classifica, a +1 sulle inseguitrici Cesena e Parma. A prendersi la copertina del pomeriggio a Bagno a Ripoli il centrocampista Gabriele Conti, autore di una tripletta (23’, 32’ e 60’), Giorgio Puzzoli, che con il suo centro al 55’ ha portato momentaneamente a tre le reti viola, e Riccardo Braschi che con una splendida punizione trasformata al 71’ è salito a quota 17 gol in stagione. Nel finale, il Frosinone ha segnato con Cichero il gol della bandiera con un rigore inventato.

Nel prossimo turno di campionato (in programma domenica prossima alle 13), la Fiorentina sarà di scena ancora al Viola Park e ospiterà il Sassuolo.