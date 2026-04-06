Il Como rallenta: 0-0 ad Udine ma resta quarto. Alle 15 tocca al Lecce
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L’Udinese rallenta la corsa del Como che in Friuli non va oltre lo 0-0 al termine di una gara con poche emozioni. Il punto comunque permette al Como di difendere il quarto posto ancora per un turno, anche se la Juventus dovesse vincere stasera resterebbe comunque a -1. I bianconeri di runjaic invece resta all’11esimo posto con 40 punti.
il programma della 31esima giornata prosegue con Lecce-Atalanta. Alle 18 la Juventus ospita il Genoa mentre stasera chiude il turno Napoli-Milan che deciderà chi tra le due squadre proverà a stare al passo dell'Inter ormai tornata in fuga.
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